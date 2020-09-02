يستهدف نادي توتنهام الإنجليزي، التعاقد مع موهبة برشلونة الإسباني، البرازيلي لوكاس دي فيجا ليما، لاعب وسط فريق الشباب بالفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب صحيفة "اَس الإسبانية" فأن نادي توتنهام مهتم بضم دي ليما، خلال هذاالصيف، حيث يتابع اللاعب منذ فترة.
وذكرت الصحيفة أن البرتغالي جوزيه مورينهو معجب بإمكانيات اللاعب، الذي ظهر بشكل مميز في الموسم الماضي بالدرجة الثانية الإسبانية.
وأوضحت الصحيفة أن توتنهام عرض علىبرشلونة مبلغ 3 ملايين يورو مقابل الحصول على دي ليما، لكن برشلونة يريد 8 ملايين يورو.
دي فيجا قضى الموسم الماضي مُعارًا من برشلونة لـ كارتاخينا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقدم مستوى ممُيزا.
دي فيجا شارك في 24 مُباراة مع كارتاخينا بالموسم الماضي بمُختلف المُسابقات، وسجّل هدفين.
كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يستهدف جوهرة برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.