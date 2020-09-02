توتنهام يستهدف جوهرة برشلونة

يستهدف نادي توتنهام الإنجليزي، التعاقد مع موهبة برشلونة الإسباني، البرازيلي لوكاس دي فيجا ليما، لاعب وسط فريق الشباب بالفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "اَس الإسبانية" فأن نادي توتنهام مهتم بضم دي ليما، خلال هذا

الصيف، حيث يتابع اللاعب منذ فترة.

وذكرت الصحيفة أن البرتغالي جوزيه مورينهو معجب بإمكانيات اللاعب، الذي ظهر بشكل مميز في الموسم الماضي بالدرجة الثانية الإسبانية.

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وأوضحت الصحيفة أن توتنهام عرض على

برشلونة مبلغ 3 ملايين يورو مقابل الحصول على دي ليما، لكن برشلونة يريد 8 ملايين يورو.

دي فيجا قضى الموسم الماضي مُعارًا من برشلونة لـ كارتاخينا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقدم مستوى ممُيزا.

دي فيجا شارك في 24 مُباراة مع كارتاخينا بالموسم الماضي بمُختلف المُسابقات، وسجّل هدفين.