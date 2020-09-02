إصابة نجم تونس بفيروس كورونا

أعلن نادي سانت إيتيان الفرنسي، إصابة التونسي وهبي الخزري، لاعب الفريق بفيروس كورونا.

وكشف كلود بويال المدير الفني لفريق سانت إيتيان الفرنسي، إصابة وهبي الخزري بالإضافة إلى ميغال تراوكي بفيروس كورونا.

وبمجرد معرفة النادي بإصابة الثنائي تم

استبعاده من خوض التدريبات مع باقي الفريق وعزله في الحجر الصحي.

ومن المنتظر أن يغيب الخزري عن أول مباريات سانت إيتيان في الدوري الفرنسي، المقرر انطلاقه يوم الجمعة

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المقبل.

ويلعب سانت إيتيان في الجولة الأولى من الدوري ضد ستراسبورج.

ويضرب فيروس كورونا الأندية الفرنسية، وذلك بعد إعلان باريس سان جيرمان إصابة ثلاثي من فريقه، قبل أيام قليلة من بداية الموسم الجديد.

وكان قد تم تأجيل بداية الموسم الجديد 2020 ــ 2021، بسبب وجود إصابات في فريق مارسيليا.