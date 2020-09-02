أنس جابر تتأهل للدور الثاني في أمريكا المفتوحة للتنس

تمكنت البطلة التونسية أنس جابر من التأهل للدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس رابع بطولات الجراند سلام . جاء ذلك بعد تغلبها على اللاعبة البولندية كاترزينا كاوا المصنفة 125 عالمياً وذلك بمجموعتين للاشئ كانت تفاصيلها 6-2 / 7-6 بعد مباراة استغرقت ساعة ونصف من اللعب القوي و خاصة بالمجموعة الثانية,. اللاعبة البولندية كاترزينا كاوا المصنفة 125 عالمياً وذلك بمجموعتين للاشئ كانت تفاصيلها 6-2 / 7-6 بعد مباراة استغرقت ساعة ونصف من اللعب القوي و خاصة بالمجموعة الثانية,. وستواجه أنس في الدور الثاني الإستونية كييا كانيبي المصنفة 100 عالميا والتي كانت قد تجاوزت التشيكية كاترينا سينياكوفا بالدور الأول.

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