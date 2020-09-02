كشف تقرير تونسي اليوم الأربعاء، عن تأجيل المحكمة الرياضية الدولية "كاس" الحكم في ملف نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2019 بين الترجي التونسي والوداد المغربي. ووفقًا لصحيفة الصباح التونسية، فأن المحكمة الرياضية قررت تأجيل الحكم الخاصة بملف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بين الوداد والترجي، إلى منتصف سبتمبر الجاري. الخاصة بملف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بين الوداد والترجي، إلى منتصف سبتمبر الجاري. ويأتي ذلك القرار بسبب البت والتدقيق بشكل أكبر في الملفات المقدمة للمحكمة الرياضية من كل طرف. الرياضية من كل طرف. وكانت المحكمة الرياضية الدولية استمعت لشهادة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونائبه الكونغولي كونستان عوماري، وجاءت شهادة الثنائي ضد الترجي. ورفض الوداد استكمال مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2019 ضد الترجي بسبب تعطل تقنية الفيديو وإلغاء هدفا له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الرياضية تؤجل الحكم في نهائي الترجي والوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.