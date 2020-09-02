رسميًا: مانشستر يونايتد يخطف فان دي بيك قبل ريال مدريد وبرشلونة

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده رسميًا مع نجم وسط أياكس أمستردام الهولندي، دوني فان دي بيك بعقد يمتد لخمس سنوات مع إماكنية التجديد لعام إضافي.

وكان قد أجرى دي بيك الفحص الطبي في أمستردام في ظل تواجده في معسكر منتخب بلاده هولندا الذي يستعد لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية ضد بولندا وإيطاليا.

ووفقًا للتقارير الصحفية فإن قيمة الصفقة وصلت إلى 40 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز، وبعقد يمتد حتى عام 2025.

اجتذب فان دي بيك اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد أن تألق مع أياكس على مدار المواسم الثلاثة الماضية، وكان ريال مدريد وبرشلونة من بين أولئك الأندية الذين تم ربطهم باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، فقد تفوق مانشستر يونايتد على الأندية الإسبانية بعد أن كان على اتصال مع وكلاء اللاعب من خلال الروابط القوية مع حارس مرمى الشياطين الحمر السابق والرئيس التنفيذي الحالي لأياكس، أدوين فان در سار.

وقال فان دي بيك لموقع مانشستر يونايتد الرسمي بعد انضماه: “لا أستطيع شرح مدى روعة فرصة الانضمام لناد يملك تاريخا مذهلا”.

وأضاف: “أود شكر الجميع في أياكس لقد نشأت هناك وسيكون لدي راتباطا خاصا بالنادي”.

وواصل: “الكل أخبرني بمدى روعة الأجواء في ملعب أولد ترافورد وأتطلع لاختبار ذلك الأمر بنفسي حينما يصبح آمنا عودة الجمهور”.

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وتابع: “هذا الفريق يملك بعض من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم وأستطيع التعلم منهم وأن أضيف للمجموعة من نقاط قوتي”.

واختتم: “بالتحدث مع المدرب فقد أخبرني برؤيته والاتجاه الذي يسير فيه النادي مثير للغاية ولا أستطيع الانتظار لأكون جزءا من ذلك”.

من هو دوني فان دي بيك؟

دوني فان دي بيك هو لاعب كرة قدم هولندي، يلعب في مركز الوسط. ولد في 18 أبريل 1997 بمدينة نايكيركيرفين.

انضم دي بيك إلى أكاديمية أياكس عام 2008. وفي عام 2015، شارك لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة الدوري الأوروبي أمام نادي سلتيك الإسكتلندي.

وفي موسم 2016/17، وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي مع أياكس، لكنهم خسروا أمام فريقه الجديد الآن مانشستر يونايتد.

وفي موسم 2017/18، وضع فان دي بيك مكاناً لنفسه في التشكيلة الأساسية لأياكس. واستطاع تسجيل أول هاتريك له مع النادي وأنهى الموسم بتسجيل 13 هدفًا.

بينما على الصعيد الدولي، مثل فان دي بيك منتخب هولندا على مستوى الشباب. وفي 14 نوفمبر 2017، شارك في أول مباراة دولية له أمام رومانيا.

بالتأكيد سيكون انضمام فان دي بيك بمثابة إضافة قوية للمدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، الذي يريد تعزيز خيارات خط الوسط قبل الموسم الجديد.

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