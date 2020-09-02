أخبار النصر| هل ينتقل جوميز إلى العالمي في الميركاتو الصيفي؟

تواصل إدارة نادي النصر محاولاتها الجادة لتدعيم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري؛ ليكون الفريق في أتم الجاهزية خلال الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن النصر وضع ضمن اهتماماته مهاجم فريق أتالانتا الإيطالي، أليخاندرو جوميز، لمحاولة استقطابه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت بحسب ما ذكرته صحيفة “الجزيرة” السعودية أن النصر سيحاول بكل قوة ضم جوميز في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تقديمه مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة مع فريقه.

وسينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا مع أتالانتا في يونيو 2022.

Advertisements

من هو أليخاندرو جوميز؟

اليخاندرو جوميز هو لاعب كرة قدم أرجنتيني؛ يستطيع اللعب في أكثر من مركز هجومي، مثل المهاجم الثاني والجناح الأيسر، كما يلعب أيضًا في مركز خط الوسط.

وسبق للاعب الدفاع عن ألوان العديد من الفرق، مثل سان لورينزو الأرجنتيني، كاتانيا الإيطالي، وميتاليست خاركيف الأوكراني، وانضم لصفوف أتالانتا في الميركاتو الصيفي 2014.

وخلال مسيرته مع أتالانتا، خاض جوميز 236 مباراة بمختلف البطولات، حيث سجل 54 هدفًا، وصنع 67 هدفًا لزملائه بالفريق.

..