نيمار ضمن ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان!

أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي اكتشاف ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا “كوفيد 19” في صفوف الفريق، بعد الاختبارات التي أجريت صباح اليوم الأربعاء.

ورفض نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن أسماء المصابين احترامًا لخصوصيتهم، ولكن كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اسماءهم وهم “نيمار جونيور ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا”.

وذكرت الصحيفة، ان ثلاثي باريس سان جيرمان قضوا اجازتهم في جزيرة “إيبيزا “الإسبانية، حيث ينتشر فيروس كورونا هناك في الوقت الحالي.

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وأضافت الصحيفة، انه كان هناك العديد من زملائهم في الفريق الذين أمضوا جزءًا من عطلتهم رفقة الثلاثي المصاب بعد دوري أبطال أوروبا.

وسيخضع نيمار وباريديس ودي ماريا للحجر الصحي لمدة أسبوع. قبل أن يجتمع الفريق من أجل الاستعداد لبدء منافسات الدوري الفرنسي بمواجهة فريق “لانس” يوم 10 سبتمبر في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية.

يذكر أن المباراة أمام لانس غير مُعرضة لخطر التأجيل في الوقت الحالي لكن تسجيل أربع حالات إضافية في صفوف باريس سان جيرمان في الأيام الثمانية المقبلة قد تؤدي إلى التأجيل.

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