أخبار الهلال| الزعيم يعتلي صدارة الأندية الآسيوية في القرن الحالي

واصل نادي الهلال هوايته المفضلة بالحصول على البطولات، واعتلاء منصات التتويج، بعد حسمه بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) قبل نهاية المسابقة بجولتين، عقب تغلبه في الجولة 28 على الحزم بنتيجة 4 ـ 1.

وكان الهلال قد حقق مع مدربه رازفان لوشيسكو لقب دوري أبطال آسيا، العام الماضي، على حساب أوراوا الياباني، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى بعد غياب 20 سنة.

وبحسب ما أورده موقع “ترانسفير ماركت”، فإن الهلال حصد 25 بطولة في القرن الحالي، ليكون أكثر نادي آسيوي، تحقيقًا للألقاب، في القرن 21.

وجاء الهلال في المركز الـ14 على المستوى العالمي، من حيث عدد الألقاب في القرن الحالي، ويعتلي القائمة الأهلي المصري برصيد 45 بطولة محلية وقارية.

ويستطيع الهلال زيادة عدد بطولاته خلال الموسم الحالي، حيث ينافس بقوة في بطولة دوري أبطال آسيا، ووصل الفريق الأزرق إلى نصف نهائي كأس الملك.

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