قائد ولفرهامبتون عن إحتمالية مواجهة ميسي: سأشعر بالتوتر والذعر كثيرًا قبل المباراة!

صرح قائد ومدافع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي “كونور كودي”، أنه سيشعر بالتوتر في حالة مواجهة ليونيل ميسي نجم برشلونة، والذي أصبح قريبا من الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال كودي في تصريحات لموقع “جول” العالمي: “ربما سأشعر بالتوتر والذعر كثيرا قبل المباراة إذا واجهته، سأحاول أن أجعل رأسي لا يفكر في كيف سألعب ضده”.

وتابع”ستكون مضطرا لمشاهدة جميع مقاطع الفيديو في العالم لمحاولة التصدي له والاستعداد لمواجهته ورغم ذلك ستجد صعوبة”.

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وأضاف: “سيكون ذلك رائعا بالنسبة له وللفريق الذي سيلعب معه، هو رجل وسيحدد قراره ونحن نعلم قوة وحجم الدوري الإنجليزي الممتاز، لو حدث ذلك سيكون أمرا لا يصدق”.

وكان المدافع البالغ 27 عاما، قد تم استدعائه لقائمة المنتخب الإنجليزي، استعدادا لمواجهة إيسلندا والدنمارك في دوري أمم أوروبا، بعد أدائه المتميز مع الذئاب في الموسم الماضي.

وعلق كودي على استدعائه لمنتخب إنجلترا قائلا: “إنه أمر مذهل، إنه أمر لا يصدق على الإطلاق. منذ اللحظة التي تلقيت فيها مكالمة هاتفية يوم السبت كانت مجرد أحلام، إنه لشرف كبير أن أكون هنا، مستوى التدريب لا يصدق، إنه كل ما فكرت به وأكثر”.

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