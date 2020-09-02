- 1/2
- 2/2
كشف مصدر داخل نادي بتروجت، حقيقة عروض الاهلي والزمالك، من أجل التعاقد مع جناح الفريق “كريم طارق” والمعار لصفوف طلائع الجيش، حتى ختام الموسم الجاري.
وقال المصدر في تصريحات خاصة:” لم يصلنا أي عروض رسمية للتعاقد مع كريم طارق، سواء من الأهلي أو الزمالك“.
وأضاف: “حال وصول عرض رسمي من جانب أي نادٍ لشراء عقد كريم طارق، سنقوم بدراسة الأمر، وإدارة النادي بصفة مبدئية تُرحب برحيل اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي الجاري”.
وواصل: “لم نحدد أي مبالغ مالية نظير بيع اللاعب حتى الآن، وما تردد عن طلبنا الحصول على 20 مليون جنيه، كلام عارٍ تمامًا من الصحة، لم تحدث مفاوضات مع أي نادٍ، فقط مجرد أحاديث من جانب وكلاء لاعبين، قاموا بالاستفسار عن موقف كريم طارق”.
وتألق كريم طارق مع طلائع الجيش في الموسم الحالي، واستطاع تسجيل 4 أهداف، وصنع خمسة في 18 مباراة شارك فيها مع الفريق العسكري.
وكان اللاعب قد كشف أن هناك بالفعل اهتمام من جانب الزمالك والاهلي، مشيرًا إلى أن تركيزه حاليا في تقديم مستوى جيد مع الطلائع، مؤكدًا بأنه يتشرف ارتداء القميص الأحمر أو الأبيض.
..
كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت يكشف موقفه من بيع كريم طارق للأهلي أو الزمالك في الميركاتو الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.