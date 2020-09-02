الميركاتو الصيفي: أوباميكانو على رادار ارسنال ومانشستر يونايتد

أصبح مدافع فريق لايبزيج دايوت أوباميكانو، أحد أكثر الأسماء المطروحة للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في الميركاتو الصيفي الجاري، وخاصة بعد اهتمام فريقا مانشستر يونايتد وارسنال بضمه.

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن المدير الفني لمانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير يسعى لضم مدافع جديد للفريق ليكون شريكا للإنجليزي هاري ماجواير قائد الفريق في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن فريق ارسنال هو الاخر مهتم بضم المدافع الفرنسي الشاب، لكنه بعدما نجح في التعاقد مع البرازيلي جابرييل ماجالهايس، قد يصرف النظر عن لاعب لايبزيج في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان المدافع ذو ال23 عاما قد جدد عقده مع لايبزيج الألماني في يوليو الماضي، ليمتد حتى عام 2023، لكنه يملك شرطا جزائيا في عقده يصل إلى 53 مليون يورو تقرييا، وبعد أدائه المميز في بطولة دوري أبطال أوروبا ربما تقرر أحد الأندية الكبرى استغلال هذا الشرط لجلب اللاعب الفرنسي.

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