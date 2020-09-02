مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على ضم ألكانتارا في الميركاتو الصيفي

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في سباق التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، عن أن اليونايتد قرر مزاحمة ليفربول الذي أصبح قريبا من إتمام الصفقة، ولكنه حتى الان يرفض دفع 30 مليون يورو للفريق الألماني للحصول على خدمات اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لن يكتفي بضم لاعب أياكس دوني فان دي بيك، بل يحلم أيضا بضم تياجو ألكانتارا، ولكن اليونايتد لم يقدم عرض رسمي حتى الان، لكنه بدأ في التواصل مع ممثلي اللاعب الإسباني.

ويرغب المدير الفني للشياطين الحمر أولي جونار سولشاير بتدعيم صفوفه بكل قوة استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعدما نجح في التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر ليفربول هو الأقرب للصفقة حتى الان، لكنه مازال يحتاج لبيع لاعبين لتوفير السيولة اللازمة، حيث اقترب الهولندي جورجينيو فينالدوم من الانتقال لفريق برشلونة الإسباني، بطلب من المدرب الهولندي رونالد كومان، وبذلك سيصبح تياجو هو بديله في صفوف الريدز.

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