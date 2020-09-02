إدارة يوفنتوس تصدم ديبالا بشأن تجديد عقده

لا تزال عملية تمديد عقد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، في طور المفاوضات بحسب آخر الأخبار الواردة من إيطاليا.

ونوهت يومية “لاجازيتا ديلو سبورت” في تقرير لها اليوم الأربعاء، بأن ممثلي اللاعب تلقوا ردًا سلبيًا من إدارة يوفنتوس حول المطالب المادية في العقد الجديد.

ويريد ديبالا الحصول على ضعف راتبه الحالي من أجل إبرام عقد جديد مع يوفنتوس، وحدد وكيل أعماله مبلغ 11 مليون يورو سنويًا كشرط أساسي.

يذكر ان عقد ديبالا الحالي مع يوفنتوس ينقضي بانتهاء موسم 2021-2022 وعلّق الجانبين المفاوضات في الأشهر الأخيرة بسبب الاختلاف حول الراتب.

لكن رد إدارة يوفنتوس في الأيام الأخيرة كان صادمًا بحسب ما وصفته يومية “توتو سبورت” الموالية للنادي الأبيض والأسود، التي قالت أن المفاوضات لم تحرز أي تقدمًا بعد.

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