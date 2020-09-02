رياضة | ليست المرة الأولى.. تعرف على أزمات "كهربا" في الملاعب بعد مشادته مع "الشناوي"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليست المرة الأولى.. تعرف على أزمات "كهربا" في الملاعب بعد مشادته مع "الشناوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق لممارسة هوايته المفضلة في إثارة الأزمات والمشاكل، بعدما دخل في مشادة عنيفة مع زميله بالفريق الأحمر محمد الشناوي داخل غرفة خلع الملابس قبل مران الفريق اليوم الأربعاء.

وبدأت الواقعة بمشادة بسيطة بين كهربا والشناوي قبل تطور الأمر وتبادل اللاعبان السباب بينهما في وجود بعض لاعبي الفريق وعمال غرفة خلع الملابس، ليقرر المدير الفني السويسري رينيه فايلر استبعاد كهربا من التدريبات الجماعية للفريق على خلفية الأزمة.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على محمود كهربا لما بدر منه قبل المران، وعاد اللاعب لمقر النادي واعتذر لمحمد الشناوي، مؤكدا على تقديره واحترامه لجميع عناصر الفريق بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أزمات محمود كهربا خلال مشواره الكروي:-

صدام عنيف مع محمد حلمي:

من أبرز أزمات محمود عبد المنعم كهربا خلال مشواره مع الزمالك هو انفعاله الشديد على مدرب الأبيض السابق محمد حلمي خلال مباراة القمة أمام النادي الأهلي عام 2016 بعد استبداله خلال اللقاء ودخول مصطفي فتحي بدلا منه.

كهربا انفعل على محمد حلمي وأخذ يصرخ على دكة البدلاء: "خليني يسيبني بقي خليني أمشي" وتدخل محمد صلاح وعبد الحليم علي وحاول تهدئة اللاعب، وطلب المدرب بعد تلك الواقعة الاستغناء عنه ووقعت إدارة النادي عقوبة مالية كبيرة عليه.

البصق على جماهير الزمالك

شهدت مباراة الزمالك ضد بترو أتليتكو ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية في 24 فبراير 2019 قيام "كهربا" بالبصق على الجماهير البيضاء وذلك هجومهم ضده وتوجيه السباب له بسبب تراجع مستوي اللاعب بشكل كبير وإهداره بعض الفرص السهلة، تصرف اللاعب آثار غضب الجمهور الذي طالب برحيله، وقرر مرتضى منصور رئيس النادي إيقافه لأجل غير مسمي وتغريمه 300 ألف جنيه، قبل رفع عقوبة الإيقاف والإكتفاء بالغرامة المالية.

مشادة ساخنة مع مرتضى منصور:

دخل محمود كهربا في مشادة قوية مع مرتضى منصور رئيس الزمالك قبل مباراة القمة 117 أمام الأهلي في مارس 2019، وذلك بسبب هجوم رئيس النادي ضده على خلفية حضوره حفل زفاف ابنة أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء، مما دفع اللاعب للرد عليه بشكل غير لائق وغادر المران مع مجموعة من اللاعبين الذين تضامنوا معه.

Advertisements

الهروب من الزمالك للدوري البرتغالي:

من أزمات محمود كهربا خلال مشواره الكروي ايضًا أزمة هروبه من الزمالك في يوليو 2019 وإعلان فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد بسبب أزمة تجديد عقده والمقابل المالي، وأعلن الانضمام لصفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر، وبعدها عاد لمصر وانتقل للنادي الأهلي في يناير الماضي.

وتقدم الزمالك بشكوي ضد كهربا إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم وحصل على حكم بتغريم اللاعب 2 مليون دولار (32 مليون و800 ألف جنيه) قبل تجميد العقوبة بعد طعن اللاعب على القرار الصادر ضده من الفيفا.

مناوشات السوبر وإيقافه 10 مباريات:

بعد انتقاله للنادي الأهلي في يناير الماضي وخلال مشاركته في لقاء السوبر المحلي أمام الزمالك بالإمارات يوم 20 فبراير الماضي، دخل "كهربا" في مناوشات مع لاعبي الأبيض طارق حامد وحازم إمام مما أدي لاشتعال الأحداث بين لاعبي الفريقين وتسبب في حدوث اشتباكات عنيفة داخل ملعب اللقاء، وتقرر معاقبته من جانب إتحاد الكرة بالإيقاف لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لـ10 مباريات فقط.