رياضة | نجم ريال مدريد: رحيل ميسي عن برشلونة في مصلحتنا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد: رحيل ميسي عن برشلونة في مصلحتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، إن الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، سيصب في مصلحة النادي الملكي.

وأضاف توني كروس في مقابلة مع شقيقه فيليكس كروس في أحدث مدونة صوتية بموقع "إينفاخ مال لوبن" نشرت اليوم الأربعاء: "لو لم يعد لاعب كهذا ينتمي لصفوف منافس، فيمكن استنتاج أننا لا نرى هذا شيئا سيئا."

وأضاف أن رحيل ميسي عن برشلونة يعني أن الفريق الكتالوني سيفتقد سلاحا مهما.

Advertisements

ويدور الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني منذ عقود.

وتشير تقارير إلى أن ميسي يقترب من الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ليلعب بذلك مجددا تحت قيادة بيب جوارديولا مدربه السابق في برشلونة.

وكان ميسي أعلن قبل أيام رغبته في الرحيل عن برشلونة، وغاب أمس الثلاثاء عن تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي، وذلك في ثاني مران لبرشلونة تحت قيادة مديره الفني الجديد رونالد كومان استعدادا للموسم الجديد.

ووصف توني كروس، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، النجم ميسي بأنه "واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق"، بينما يرى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق بريال مدريد، هو الأفضل.