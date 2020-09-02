رياضة | رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع فان دي بيك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع فان دي بيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده رسميا مع متوسط الميدان الهولندي فان دي بيك قادمًا من أياكس وبعقد يمتد لـ٥ مواسم.

ونشر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أكد خلاله تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الهولندي صاحب الـ٢٣ عام.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلامية إنجليزية أشارت إلى أن الصفقة كلفت خزينة اليونايتد ٤٠ مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى ٥ مليون جنيه استرليني كإضافات.

وشارك فان دي بيك مع أياكس في الموسم الماضي ٣٧ مباراة حيث سجل ١٠ أهداف وصنع ١١ هدفًا.