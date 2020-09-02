رياضة | حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو النادي الأهلي، لضم محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية، إن الأهلي يتصارع مع فريق بيراميدز على ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة، والذي يقدم مستويات رائعة مؤخرا.

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وأضافت التقارير، أن هناك مفاوضات قوية من الأهلي وبيراميدز مع محمد إبراهيم منذ شهر من أجل الانضمام لأحدهما هذا الصيف، لكن الثنائي لم يرسلان أي عرض رسمي حتى الآن إلى مصر المقاصة.

وتابعت التقارير، أن إدارة نادي مصر المقاصة لا تمانع في رحيل محمد إبراهيم إلى الأهلي أو بيراميدز، هذا الصيف حال وصول عرض مالي مناسب.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك غدا بينما الأهلي سيواجه وادي دجلة بعد غد، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من منافسات الدوري.