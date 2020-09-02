رياضة | كيف نجح تركي آل الشيخ في مضاعفة سعر شراؤه لنادي ألميريا ؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كيف نجح تركي آل الشيخ في مضاعفة سعر شراؤه لنادي ألميريا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ قرابة العام، أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ابتعاده عن الرياضة المصرية وبيع نادي بيراميدز، وشراء نادي ألميريا الإسباني، ليطرح تساؤلات كثيرة حول منطقية استثماراته، لتأتي الإجابة واضحة معالمها بعد عام واحد فقط على امتلاكه النادي الإسباني.

ألميريا الإسباني يبيع نجم الفريق لـ بنفيكا مقابل 24 مليون يورو:-

حسم مسؤولو نادي بنفيكا البرتغالي صفقة التعاقد مع هداف فريق ألميريا الإسباني داروين نونيز، لضمه رسميا مطلع الموسم الجديد مقابل 24 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن ألميريا أتم الاتفاق مع بنفيكا على بيع داروين في صفقة قياسية تعد الأضخم في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني وأيضا في تاريخ الدوري البرتغالي.

وبلغت قيمة صفقة انتقال داروين نونيز إلى بنفكيا 24 مليون يورو إلى جانب نسبة 20% في حال قام النادي البرتغالي بإعادة بيع اللاعب.

تركي آل الشيخ يطبق نموذج الاستثمار الناجح (لاعب واحد = ضعف سعر النادي بأكمله)

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وكان آل الشيخ قد قام بشراء نادي ألميريا الإسباني منذ عام، مقابل 20 مليون يورو، بعد تجربة استثمارية غير كاملة في الدوري المصري.

نادي ألميريا الإسباني تمكن اليوم من بيع هداف الفريق داروين نونيز، مقابل 24 يورو، وتصل قيمة الصفقة مع الإضافات إلى 44 مليون يورو مع ٢٠٪ لألميريا في حالة إعادة بيع الاعب الموهوب.

أرباح صفقة انتقال داروين نونيز إلى بنفيكا البرتغالي، قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف السعر الذي اشترى به ترك آل الشيخ نادي ألميريا، وهو ما يصب في مصلحة الاستثمار الجيد والنموذج الناجح للاقتصاد القوي في كرة القدم.

ماذا لو تأهل ألميريا إلى الدوري الإسباني ؟

يذكر أن ألميريا كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى الليجا، حيث احتل الفريق المركز الرابع في ترتيب جدول دوري القسم الثاني الإسباني، وتأهل إلى التصفيات المؤهلة لليجا لأول مرة بعد غياب 7 سنوات قبل الخسارة من جيرونا.

الموسم المقبل سيشهد تحدي جديد أمام أبناء آل الشيخ، من أجل التأهل إلى منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، فماذا لو نجح ألميريا في بلوغ حلم أضواء وشهرة الليجا، ليبقى التساؤل هنا مطروحًا هل أفسد رئيس هيئة الرياضة السعودية كرة القدم في مصر؟.