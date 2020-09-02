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رياضة | نجم ريال مدريد يستفز جماهير برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم يستفز جماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني، إن رحيل الأرجنتيني ليونيل عن صفوف برشلونة، سيصب في مصلحة النادي الملكي، خاصة في ظل الإمكانيات التي يمتلكها هذا اللاعب الأسطوري.

وقال توني كروس في مقابلة مع شقيقه فيليكس كروس في أحدث مدونة صوتية بموقع "إينفاخ مال لوبن": "لو لم يعد لاعب كهذا ينتمي لصفوف منافس، فيمكن استنتاج أننا لا نرى هذا شيئا سيئا، فرحيل ميسي عن برشلونة يعني أن الفريق الكتالوني سيفتقد سلاحا مهما.

وتابع توني كروس: "النجم ميسي واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، ولكن البرتغالي ، زميله السابق بريال مدريد، هو الأفضل".

واقترب ميسي من الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ليلعب بذلك مجددا تحت قيادة بيب جوارديولا مدربه السابق في برشلونة، بعد أن أعلن قبل أيام رغبته في الرحيل، وغاب أمس الثلاثاء عن تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي، وذلك في ثاني مران لبرشلونة تحت قيادة مديره الفني الجديد رونالد كومان استعدادا للموسم الجديد.

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