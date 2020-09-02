رياضة | الصفقة الأضخم في تاريخ الدوري الدرجة الثانية الإسباني.. بنفيكا يضم هداف ألميريا بمبلغ 44 مليون يورو

حسم مسؤولو نادي بنفيكا البرتغالي صفقة التعاقد مع هداف فريق ألميريا الإسباني داروين نونيز، لضمه رسميا مطلع الموسم الجديد مقابل 24 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو (بونص)، وبالتالي تعد هي الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ الدوريين الإسباني الدرجة الثانية والبرتغالي.

انتقال داروين نونيز إلى بنفيكا

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ألميريا أتم الاتفاق مع بنفيكا على بيع داروين في صفقة قياسية تعد الأضخم في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني وأيضا في تاريخ الدوري البرتغالي.

وبلغت قيمة صفقة انتقال داروين نونيز إلى بنفكيا 24 مليون يورو إلى جانب نسبة 20% في حال قام النادي البرتغالي بإعادة بيع اللاعب.

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وتخطت صفقة انضمام داروين إلى بنفيكا الرقم القياسي السابق المسجل عندما انضم راؤول خيمينز إلى بنفيكا من أتليتكو مدريد في موسم 2015-2016 مقابل 22 مليون يورو.

ومن المعروف أن مالك نادي ألميريا المستشار تركي آل الشيخ، كان قد اشترى النادي بمبلغ 20 مليون يورو منذ أقل من عام وكان من ضمن الصفقة داروين، ونجح في بيع داروين المهاجم فقط (مهاجم واحد فقط) بمبلغ 44 مليون يورو ما بين البيع الأصلي بالإضافة إلى بونص 20% من قيمة بيع بنفكيا له لأي نادٍ آخر.

وبالتالي نجح آل الشيخ مالك ألميريا في مضاعفة استثمار النادي إلى الضعف في أقل من سنة واحدة فقط.

الجدير بالذكر أن داروين صاحب الـ21 عاما قد انتقل من صفوف نادي نادي بينارول الأورجوياني إلى ألميريا الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في أغسطس 2019 مقابل 6 مليون يورو .

وسجل داروين 16 هدفا في أول مواسمه مع ألميريا ليقود فريقه إلى المرحلة النهائية للصعود إلى الليجا.