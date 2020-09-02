رياضة | اللائحة صداع في رأس اللجنة الخماسية بعد رد فعل عمومية الجبلاية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اللائحة صداع في رأس اللجنة الخماسية بعد رد فعل عمومية الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا صوت يعلو بين أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على موعد مناقشة اللائحة الجديدة للجبلاية، منذ مددالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عمل اللجنة الخماسية لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري لمدة ٤ أشهر جديدة، حيث انتهت مدة عمل اللجنة في يوم ٣١ يوليو، قبل أن تمد لتصبح بنهاية شهر نوفمبر.

وشكل فيفا في وقت سابق لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني ونائبه الدكتور جمال محمد علي، وبعضوية محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق، لإدارة شئون الجبلاية، لمدة عام.

وتأتي اللائحة الجديدة للجبلاية، على رأس توجيهات فيفا للجنة، ا، إضافة إلى إجراء الانتخابات وهي المطالب التي لم يتم الانتهاء منها في الموعد المحدد، وأكد "فيفا" أن فترة فيروس كورونا أثرت على جميع الاتحادات وجعل هناك صعوبات في عمل بعض المهام المكلفة بها اللجنة الخماسية وعلى رأسها لائحة النظام الأساسي الجديدة وإجراء الانتخابات لمجلس جديد يدير شئون الجبلاية.

وانتهى فيفا من اللائحة الجديدة وأرسلها للجنة منذ عدة أشهر وحتى الآن لم يتم عرضها على أعضاء الجمعية، وبعد مرور شهر بالتمام والكمال على تمديد عمل اللجنة الخماسية، تتساءل الأندية أعضاء الجمعية العمومية، أين اللائحة؟ ولماذا لم تنفذ لجنة الجنايني تعليمات الفيفا في قرار التمديد وترسل اللائحة للنظر في بنودها وإبداء الرأي النهائي فيها، قبل تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للتصويت عليها بصورة نهائية؟

وشهدت السنة الماضية العديد من الاجتماعات والمشاورات بين لجنة الجنايني ومسئولي فيفا، ممثلا في سارة سولمون، وتم تعديل بعض البنود وإزالة وإضافة بنود أخرى قبل الاستقرار على شكل اللائحة في ٢٤ مايو الماضي، وتم بالفعل الاستقرار على اللائحة قبل نهاية المدة الأولى للجنة الخماسية في نهاية شهر يوليو الماضي، ولكن ضيق الوقت ومع انتشار فيروس كورونا، لم يكن هناك مجالا لعرضها على الجمعية العمومية وبالتالي تم التأجيل للمدة الجديدة على أن ترسل مباشرة للأعضاء وانتظر الجميع وصول اللائحة وحتى الآن وبعد مرور شهر كامل من المد لم يتم إرسال اللائحة وتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولي، وسط دهشة أعضاء الجمعية العمومية الذين يشككون في نوايا اللجنة الخماسية ورغبتها في تأجيل عرض اللائحة للبقاء أكبر وقت ممكن في مناصبهم

ويرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قلة خبرات عمرو الجنايني وأعضاء اللجنة الخماسية هي السبب الرئيسي فيما يحدث من أزمات ومشاكل في الدوري الممتاز وبين الأندية التي تعاني بشدة من تضارب القرارات الواضح داخل اللجنة وعدم وضوح الرؤية.

وأكد مرتضى منصور أن اللجنة الخماسية تتجاهل الدور المطلوب منها وهو عرض اللائحة على أعضاء الجمعية العمومية وتفتعل الأزمات مطالبا اللجنة بسرعة إرسال اللائحة بدلا من التكتم عليها حتى يتم مناقشتها بصورة كاملة وإبداء الرأي فيها، مشددا أن دور اللجنة واضح ومحدد من قبل الفيفا ولكن هناك محاولات لتعطيل عرض اللائحة لأسباب غير مفهومة حتى الآن.

وأوضح أحمد مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت، أن اللجنة الخماسية وراء تأخير إرسال اللائحة إلى أعضاء الجمعية العمومية لأسباب غير مفهومة، بجانب أن بعض أعضاء الجمعية العمومية، يريدون بعض البنود لمصالحهم الشخصية، وهو ما يخلق تذبذبا بين أعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية العمومية وبالتالي تؤخر اللجنة إرسالها حتى الآن.

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وقال سعد ابو صندق رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية بمجموعة بحري، أنه سيرفض لائحة اللجنة الخماسية أمام مندوب فيفا، بسبب تعنت اللجنة في إرسالها إلى الأندية، مشددا على أن كل أندية مصر لا تعرف شيئا عن اللائحة حتى الآن، وأنه أيا كانت بنودها فإن الأندية سترفضها اعتراضا على التجاهل الواضح والمتعمد لهم من جانب لجنة الجنايني.

وأضاف: "كنا نتمنى أن تصل لائحة النظام الأساسي في وقت مبكر حتى يتم مناقشتها مع أعضاء مجلس إدارة النادي، ولكن ما يحدث من اللجنة في الوقت الحالي سيجعلنا نرفضها، وسنعمل مع المجلس المنتخب بكل شفافية ونشارك في صناعة اللائحة".

وأردف قائلا: "فيفا مدد للجنة الخماسية لمدة أربعة أشهر، للقيام بعدة مهام، منها عرض اللائحة على الأندية ومناقشتها في الجمعية العمومية والدعوة للانتخابات، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن".

وأكد عاصم مرشد رئيس نادي كوم حمادة وعضو مجلس النواب والمرشح السابق في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية تسعى لتعطيل إقرار اللائحة بصورة غريبة للغاية موضحا أن أعضاء اللجنة وعدوا أكثر من مرة بإرسال اللائحة لنا نحن أعضاء الجمعية العمومية وكان آخرها الأسبوع الماضي، ولكن شيئا لم يحدث ولم ترسل اللائحة بأي شكل حتى الآن.

أضاف مرشد بأنه فيما يبدو أن اللجنة تحاول بكل السبل تعطيل إرسال اللائحة من أجل مناقشتها حتى يحين موعد انتهاء عملها في شهر نوفمبر المقبل، مشددا على أنه طبقا للوائح والقانون المصري عندما لا تجرى الجمعية العمومية في موعد غايته ٣٠ أكتوبر المقبل، فلن تكون هناك جمعية عمومية إلا في العام التالي، وهو المخطط الواضح لتفويت مناقشة اللائحة الجديدة، وبالتالي يكون الفيفا مضطرا للتمديد للجنة الخماسية مرة أخرى لإكمال السنة الثانية في التعيين.

وبدوره تعجب محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة، من موقف اللجنة الخماسية وتأخرها في إرسال اللائحة إلى الأندية، مشددا على أن هذا التأخير يضر بمصلحة الكرة المصرية.

وتابع: "أعضاء اللجنة الخماسية أعلنوا في وقت سابق الانتهاء من إعداد اللائحة، لكي يحصلوا على موافقا فيفا للتمديد، وعندما نالوا المراد مر شهر على هذا الأمر ولم يتحركوا حتى الآن خطوة واحدة في هذا الملف".

وأنهى حديثه قائلا: "اللجنة الخماسية كرهتنا في الكورة، نخاطبهم لاستعجالهم في ارسال اللائحة، تحدثنا كثيرا وفي كل مرة يقولون إنها في مرحلة التظبيط، أنها في مرحلة الترجمة، وفي النهاية الهدف معروف لماذا تتأخر اللجنة الخماسية في إرسال لائحة النظام الأساسي لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة".