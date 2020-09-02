رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز غدا الخميس 3 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. بينما يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي وادي دجلة يون الجمعة المقبلة 4 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات القطبين: 1 – الأهلي 62 نقطة. 2 – بيراميدز 45 نقطة. 3 – نادي الزمالك 45 نقطة. 4 – المقاولون العرب 40 نقطة. 5 – سموحة 31 نقطة. 6 – الاتحاد السكندري 31 نقطة. 7 – إنبي 30 نقطة. Advertisements 8 – الإسماعيلي 27 نقطة. 9 – وادي دجلة 23 نقطة. 10 – طلائع الجيش 25 نقطة. 11 – حرس الحدود 24 نقطة. 12 – الإنتاج الحربي 24 نقطة. 13 – الجونة 24 نقطة. 14 – مصر للمقاصة 23 نقطة. 15 – أسوان 23 نقطة. 16 – المصري 21 نقطة. 17 – نادي مصر 17 نقطة. 18 – طنطا 16 نقطة.

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