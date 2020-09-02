رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز غدا الخميس 3 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
بينما يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي وادي دجلة يون الجمعة المقبلة 4 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات القطبين:
1 – الأهلي 62 نقطة.
2 – بيراميدز 45 نقطة.
3 – نادي الزمالك 45 نقطة.
4 – المقاولون العرب 40 نقطة.
5 – سموحة 31 نقطة.
6 – الاتحاد السكندري 31 نقطة.
7 – إنبي 30 نقطة.
8 – الإسماعيلي 27 نقطة.
9 – وادي دجلة 23 نقطة.
10 – طلائع الجيش 25 نقطة.
11 – حرس الحدود 24 نقطة.
12 – الإنتاج الحربي 24 نقطة.
13 – الجونة 24 نقطة.
14 – مصر للمقاصة 23 نقطة.
15 – أسوان 23 نقطة.
16 – المصري 21 نقطة.
17 – نادي مصر 17 نقطة.
18 – طنطا 16 نقطة.