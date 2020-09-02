الامارات | إصابة نيمار بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نيمار بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت نتائج الاختبار التي خضع لها النجم البرازيلي في صفوف باريس سان جيرمان نيمار إصابته بفيروس كورونا " كوفيد-19".
وأعلن نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا صباح اليوم عن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، من دون الكشف عن أسمائهم.
وكتب وصيف بطل أوروبا عبر حسابه على تويتر:"تأكدت إصابة ثلاثة لاعبين من بي أس جي بفيروس سارس كوف 2 وهم يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب، اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوصات خلال الأيام المقبلة".
وسيغب بالتالي اللاعبون الثلاثة عن المباراة الأولى للنادي في الدوري المحلي في 10 الحالي أمام لنس.
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