شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة يعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبلة، عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة.

وجاء إعلان ترشحه بعد الحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خاصة أن «صبحي» يعتمد على المتحدث الرسمي في عدة أمور هامة بكل ما يخص وزارة الشباب والرياضة ونشاطها.

وقال «فوزي» إنه قرر الترشح للمجلس بهدف خدمة أبناء محافظته، مؤكدًا حرصه على تذليل أي عقبات قد تواجه أبناء بلده وخدمتهم بشتى الطرق، على أن يقوم بإعلان برنامجه الانتخابي خلال الفترة القادمة.

يذكر أن فوزي حاصل على الدكتوراة في الإعلام الرياضي، ودكتوراة التربية الرياضية والبدنية بالجزائر، ومنحة الإدارة من جامعة لايبزيج بألمانيا، وكذلك شارك في تنظيم عدة بطولات على المستوى العالمي والأفريقي منها أمم افريقيا 2019، ودورة الألعاب الافريقية بالمغرب 2019، ورئيس اللجنة الإعلامية لبطولة فاطمة بنت مبارك للرماية، وعضو اللجنة الإعلامية المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.