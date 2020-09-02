شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة طلائع الجيش وأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعادل فريقا طلائع الجيش وأسوان سلبيا، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز.
ورفع الفريقان رصيدهما بهذا التعادل نقطة واحدة، وصل بها أسوان للنقطة 24 في المركز الـ15، بينما بلغ طلائع الجيش النقطة 26 في المركز العاشر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
99,115
-
تعافي
73,828
-
وفيات
5,440
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم مواجهة طلائع الجيش وأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.