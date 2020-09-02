شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة طلائع الجيش وأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل فريقا طلائع الجيش وأسوان سلبيا، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز.

ورفع الفريقان رصيدهما بهذا التعادل نقطة واحدة، وصل بها أسوان للنقطة 24 في المركز الـ15، بينما بلغ طلائع الجيش النقطة 26 في المركز العاشر.