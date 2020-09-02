شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم قائد الجيش الثاني الميداني لجهوده في تطوير المنشآت الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، قائد الجيش الثاني الميداني، وذلك بمقر قيادة الجيش الثاني بالإسماعيلية.

وقام الدكتور أشرف صبحي بتكريم اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، لجهوده المبذولة خلال الفترة الأخيرة في دعم وتطوير المنشآت الرياضية كافة، والمؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة خاصة.

وأبدى وزير الشباب والرياضة سعادته البالغة بالتواجد والتكريم في معقل أبطال القوات المسلحة بقيادة الجيش الثاني الميداني، مؤكدًا التفاف الجميع حول القوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي اعتزازه وتقديره بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة، وأدائهم لمهامهم بتفانى وإخلاص، مشيداً بالدور الاجتماعي للجيش ودعمه للمجتمع المصري في كل الأنشطة، وبخاصة في قطاع الشباب والرياضة، وتوفيره كافة سبل النجاح للمشروعات ذات الشأن .

وفي هذا الإطار، أكد قائد الجيش الثاني الميداني حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة، للمضي قدُماً بقطار التنمية الشاملة المصرية.

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