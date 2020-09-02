شكرا لقرائتكم خبر عن «‏آل الشيخ» يضاعف استثماراته بأغلى صفقة في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أتم نادي بنفيكا البرتغالي صفقة انتقال المهاجم الأورجوياني داروين نونز ‏لصفوفه قادماً من ألميريا الاسباني، الذي يملكه رئيس الهيئة العامة ‏للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، مقابل 24 مليون يورو، في أكبر ‏صفقة بتاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني‎.‎

وعلمت «المصري اليوم» أن العقد المُبرم في صفقة انتقال داروين من ‏ألميريا ينص على حصول النادي الإسباني على بونص 20% من قيمة ‏بيع بنفكيا له لأي نادٍ آخر‎.‎

وأفادت مصادر أن إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه ألميريا ‏من ‏بيع ‏داروين بحساب جميع بنود العقد المبرم بين الطرفين سيصل ‏إلى ‏‏44 ‏مليون يورو، وهو ما يفوق المبلغ الذي دفعه تركي ‏لشراء ‏النادي ‏الاسباني من خلال بيع لاعب واحد فقط في أقل من عام ‏من ‏الاستثمار في ‏النادي.‏

وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد قام بشراء داروين في الموسم ‏الماضي بـ6ملايين يورو، قبل أن ينجح النادي الإسباني في بيعه بـ24 ‏مليون يورو، فضلاً عن الحصول مستقبلاً على 20% من نسبة بيع بنفيكا ‏البرتغالي له، علماً بأن آل الشيخ، قد اشترة النادي الإسباني في العام ‏المنصرم مقابل 20 مليون يورو، وهو ما يعني أن المقابل المالي لبيع ‏داروين فقط تفوق على نظيره الذي اشترى به تركي النادي الإسباني‎.‎

وضربت صفقة بيع داروين المهاجم المميز صاحب الـ21 عاماً، الرقم ‏القياسي لأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإسباني للدرجة الثانية، متفوقا ‏على صفقة انتقال راؤول خيمينز نجم أتلتيكو مدريد لبنفيكا بـ22 مليون ‏يورو‎.‎

وكان داروين، صاحب الطول الفارع، قد سجل 16 هدفاً مع ألميريا في ‏الموسم الذي دافع خلاله عن ألوان قميص الفريق في إسبانيا في32 مباراة ‏نجح في عمل 3 تمريرات حاسمة لزملائه‎.‎

وكان تركي اآل الشيخ قد انتشل ألميريا من أزمته في الموسم الماضي، ‏فبعدما كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من الهبوط للدرجة الثالثة في ‏إسبانيا خلال المواسم الماضية، أصبح ينافس بقوة على الصعود لليجا، ‏حيث حقق المركز الرابع في الموسم المنصرم وكان على بعد خطوات ‏قليلة من اللعب مع الكبار في الدوري الاسباني الممتاز.