«‏آل الشيخ» يضاعف استثماراته بأغلى صفقة في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أتم نادي بنفيكا البرتغالي صفقة انتقال المهاجم الأورجوياني داروين نونز لصفوفه قادماً من ألميريا الاسباني، الذي يملكه رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، مقابل 24 مليون يورو، في أكبر صفقة بتاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وعلمت «المصري اليوم» أن العقد المُبرم في صفقة انتقال داروين من ألميريا ينص على حصول النادي الإسباني على بونص 20% من قيمة بيع بنفكيا له لأي نادٍ آخر.
وأفادت مصادر أن إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه ألميريا من بيع داروين بحساب جميع بنود العقد المبرم بين الطرفين سيصل إلى 44 مليون يورو، وهو ما يفوق المبلغ الذي دفعه تركي لشراء النادي الاسباني من خلال بيع لاعب واحد فقط في أقل من عام من الاستثمار في النادي.
وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد قام بشراء داروين في الموسم الماضي بـ6ملايين يورو، قبل أن ينجح النادي الإسباني في بيعه بـ24 مليون يورو، فضلاً عن الحصول مستقبلاً على 20% من نسبة بيع بنفيكا البرتغالي له، علماً بأن آل الشيخ، قد اشترة النادي الإسباني في العام المنصرم مقابل 20 مليون يورو، وهو ما يعني أن المقابل المالي لبيع داروين فقط تفوق على نظيره الذي اشترى به تركي النادي الإسباني.
وضربت صفقة بيع داروين المهاجم المميز صاحب الـ21 عاماً، الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإسباني للدرجة الثانية، متفوقا على صفقة انتقال راؤول خيمينز نجم أتلتيكو مدريد لبنفيكا بـ22 مليون يورو.
وكان داروين، صاحب الطول الفارع، قد سجل 16 هدفاً مع ألميريا في الموسم الذي دافع خلاله عن ألوان قميص الفريق في إسبانيا في32 مباراة نجح في عمل 3 تمريرات حاسمة لزملائه.
وكان تركي اآل الشيخ قد انتشل ألميريا من أزمته في الموسم الماضي، فبعدما كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من الهبوط للدرجة الثالثة في إسبانيا خلال المواسم الماضية، أصبح ينافس بقوة على الصعود لليجا، حيث حقق المركز الرابع في الموسم المنصرم وكان على بعد خطوات قليلة من اللعب مع الكبار في الدوري الاسباني الممتاز.
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