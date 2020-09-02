شكرا لقرائتكم تعرف على سر خلافات كهربا ومحمد الشناوى فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازالت توابع أزمة مران الأهلى صباح اليوم الأربعاء، والتي كان بطلها الثلاثى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا وسيد عبد الحفيظ تُلقى بظلالها داخل أروقة القلعة الحمراء، خاصة بعد قرار النادى الأحمر بتغريم كهربا مليون جنيه وتحويله للتحقيق، وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن بداية الخلاف بين الشناوى وكهربا تعود لشهر يوليو الماضى عندما سجل كهربا هدفا فى أحد التقسيمات من تحت يد الشناوى وهو الهدف الذى تم تصويره ليقوم كهربا بعد المران برفعه على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى الأمر الذى أزعج الشناوى الذى رفض من بعدها تصويره فى التدريبات.

وشهد مران الأهلي اليوم العديد من الاضطرابات بين عدد من نجوم الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بدأت عندما دخل الثنائى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا فى مشادة بسيطة بغرفة الملابس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل فى الأمر وحاول معرفة السبب ليرفض الثنائى الحديث فى الأمر.

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وهدد سيد عبد الحفيظ بتغريم الثنائي، إلا أن الشناوى وكهربا أكدا أنه لا يحق له ذلك، خاصة أنه أمر شخصى بينهما وانتهى سريعاً قبل أن يحتد الحوار بينهم ويتدخل أكثر من لاعب وأكدوا لعبد الحفيظ أنه السبب الرئيسى فى تدهور الفريق وتوتر العلاقة بين اللاعبين.

وهدد محمد الشناوى وكهربا سيد عبد الحفيظ بشكواه لمحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، حال فرض عليهم أى عقوبات، خاصة أنه لم يحدث شىء يستدعى ذلك، فى الوقت الذى تضامن باقى اللاعبين مع الثنائى الدولى مؤكدين أنه لم يحدث أى شيء من الأساس وأنه فى حال تقديم شكوى للخطيب ستكون شكوى جماعية موقعة من لاعبى الفريق بالكامل.