شكرا لقرائتكم أسوان يخطف نقطة ثمينة من طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتنص فريق أسوان نقطة ثمينة من بين أنياب طلائع الجيش بتحقيق التعادل السلبى باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاحية الجولة الـ24 للدورى ليرتفع رصيد أبناء الفريق العسكرى إلى 25 نقطة بينما ارتفع رصيد أسوان إلى 24 نقطة .

استحوذ لاعبو الطلائع على مجريات الشوط الأول تماما وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة وخاصة الثنائى أحمد سمير وناصر منسى ثنائى الهجوم اللذان صنع العديد من الفرص فى الوقت الذى تألق فيه مسعد عوض حارس أسوان ونجح فى الزود عن مرماه ببسالة ووقف حائلا أمام هجمات الفريق العسكرى حتى خرج بالشوط الأول لبر الأمان .

فى المقابل اعتمد لاعبو أسوان على الهجمات المرتدة عن طريق النشيط أحمد عامر ومن أمامه فادى فريد والنيجيرى سالمون وحاولوا شن بعض الهجمات على مرمى محمد بسام حارس الطلائع الذى تصدى لإحدى التسديدات الخطيرة من احمد عامر فى الدقيقة 38 من عمر المباراة .

وفى الشوط الثانى ضغط لاعبو طلائع الجيش بغية إحراز هدف التقدم وبالفعل سنحت العديد من الفرص إلا أن مسعد عوض والقائم حالا دون تحقيق هدف الفوز لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى .

وجاء تشكيل أسوان كالتالى:

مسعد عوض فى حراسة المرمى

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خط الظهر: محمود نعيم، محمد جابر، إبراهيم القاضي، محمد طارق أبو العز

خط الوسط: مصطفى دويدار، سولمون منساه، محمد إسماعيل، أحمد عامر، إبراهيم جلال.

الهجوم: فادى فريد

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالى :-

محمد بسام، سمير، خالد سطوحى، على أحمد، محمد ناصف، مهند مصطفى، عمرو نجيب، كريم طارق، أحمد كابوريا، أحمد رحمان، وناصر منسى.