«كورونا» يضرب الدوري الفرنسي مجدداً.. الإعلان عن إصابة نيمار ودي ماريا بالفيروس المستجد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية الأخيرة.

وقال النادي الباريسي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إنه تم ثبوت إيجابية 3 لاعبين بالإصابة بفيروس كورونا، وتم خضوعهم لبروتوكول الصحة المناسب، على أن يستمر إجراء الاختبارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقاً للبروتوكول الموضوع عن عدم ذكر إسم الحالة المصابة، لم يكشف النادي الفرنسي عن هوية الثلاث لاعبين المصابين بالفيروس المستجد.

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من جانبها، كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن هوية اللاعبين الثلاثة الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن اللاعبين الثلاثة هم: نيمار وأنخيل دي ماريا بالإضافة إلي لياندرو باريديس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على إثر تلك الإصابات، سيغيب الثلاثي عن مواجهة مارسيليا، في أولى مباريات باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

يشار إلى أن النادي الباريسي خسر لقب دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “دا لوش” بالعاصمة البرتغالية “لشبونة”.