شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الجونة أمام إنبى فى الجولة الـ 24 ببطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إنبي بعد قليل، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كلا من:

عمر رضوان، عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، أحمد مجدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا.

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وعلى مقاعد البدلاء كل من:

محمود الغرباوي، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام رشدي، عمرو عبد الفتاح "عموري"، جوناثان نجويم، ناصر ناصر، إسلام محارب.