شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. محمد حسن حلمى أول رياضى فى مصر يتولى رئاسة نادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعد محمد حسن حلمى رئيس نادى الزمالك السابق أول رئيس رياضى فى مصر ، حيث أنه خلال حرب الاستنزاف قرر وزير الشباب والرياضة طلعت خيري أن يتم تعيين مجالس النادي بدلا من انتخابها، ومن ثم تولى محمد حسن حلمي رئاسة الزمالك ، وفى خلال حرب الاستنزاف استضاف الزمالك نوادي الإسماعيلي والمصري وبقية فرق قناة السويس في أرض نادي الزمالك.

و حددت الشروط بعد ذلك ، بأن ياتي المجلس بالانتخابات وعدم السماح لأي شخص بأن يصبح رئيسا إذا كان هذا الشخص يتولى رئاسة مجلسين متتاليين، حتى جاء توفيق الخشن الذي تولى رئاسة المجلس، وتم منح الرئاسة الفخرية لمحمد حسن حلمي في عام 1973 و انتخب محمد حسن حلمي ليصبح رئيسا، وبقي رئيسا للمجلس حتى عام 1984 وخلال هذه الفترة انتخب باستمرار رئيسا لأحد أكبر أندية مصر.

فاز الزمالك بالدوري المصري الممتاز موسم 1959–60 و كانت أول لقب يدخل ميت عقبة منذ أنطلاق البطولة في سنة 1948 ، حيث كان يضم الزمالك كلا من الدو وشاهين ويكن حسين وأحمد مصطفي وسمير قطب ومحمد الرفاعي وعبده نصوحي ورأفت عطية وعصام بهيج والحامولي وكان مدرب النادي إيفان ورئيس النادي عبد اللطيف أبو رجيلة. توالي فوز الزمالك بالدوري المصري الممتاز وحصل علي الدوري المصري الممتاز خمس مرات في مواسم (1959–60 و1963–64 و1964–65 و1977–78 و1983–84). وتوالي فوز الزمالك بكأس مصر في تلك الفترة خمس مرات أعوام (1960 و1962 و1975 و1977 و1979). وفاز أيضا في تلك الفترة بكأس أكتوبر وهي البطولة التي أقيمت بديلة لبطولة الدوري المصري الممتاز بسبب استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 1974.

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