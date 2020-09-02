شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب خالد قمر و رفعت و رزق عن الاتحاد أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأكد غياب خالد قمر و أحمد رفعت و محمود رزق ثلاثى الاتحاد السكندرى أمام طنطا، عقب إعلان طلعت يوسف المدير الفنى للفريق قائمة الـ 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب استعداد لمباراة الأسبوع 24 والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب فى الثالثة والنصف عصر غد الخميس، وكان خالد قمر مهاجم الفريق قد تغيب عن تدريب الفريق قبل مباراة الاسماعيلى الأخيرة لظروف خاصة، بينما اشتكى أحمد رفعت من شد فى الأمامية ويغيب محمود رزق للايقاف.

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة، هم: فى حراسه المرمى عماد السيد ، عمرو خليل و الزنفلى ، وخط الدفاع محمود شعبان و اسلام جمال و عمر الميدانى و مروان النجار و السيد سالم وصبرى رحيل و كريم الديب ، وخط الوسط نور السيد وأحمد نبيل مانجا و خالد الغندور و محمد عبد الغنى و مروان عطيه وأحمد راشد و هشام محمد و يوسف حسن و رزاق سيسيه ، وخط الهجوم أحمد حجى و محمد الصباحى و أيمن غباشى.