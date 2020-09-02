الامارات | يوفنتوس يدخل السباق على ميسي.. ترقبوا الثلاثي الحلم "MSR"

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يدخل السباق على ميسي.. ترقبوا الثلاثي الحلم "MSR" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل نادي يوفنتوس الإيطالي طرفاً ثالثاً في سباق المنافسة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وانضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما بدأت إدارة "السيدة العجوز" في التفكير بتشكيل ثلاثي هجومي ناري يتشكل من "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروغوياني لويس سواريز إلى جانب ميسي "MSR".

وقال حساب برنامج "أل لارجيرو" الشهير الذي يبث على إذاعة "كادينا سير" الإسبانية اليوم الأربعاء: "إن يوفنتوس أحدث الأندية المنضمة إلى مزاد ليونيل ميسي في الانتقالات الصيفية الحالية، إذ يدرك نادي السيدة العجوز أن المسألة معقدة للغاية ولكنه سيحاول خصوصاً بعد انسحاب انتر ميلان من السباق".

وكان يوفنتوس الإيطالي قد اتفق مع سواريز على الانتقال إلى صفوفه مقابل 10 ملايين يورو صافية سنوياً اعتباراً من الموسم الجديد ليكون شريكاً لرونالدو في الهجوم، ويتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب صحيفة "لاغازيت ديللو سبورت" الإيطالية.

Advertisements

يذكر أن يوفنتوس ما زال يبحث عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 1996.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news