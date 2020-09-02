- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يدخل السباق على ميسي.. ترقبوا الثلاثي الحلم "MSR" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل نادي يوفنتوس الإيطالي طرفاً ثالثاً في سباق المنافسة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وانضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما بدأت إدارة "السيدة العجوز" في التفكير بتشكيل ثلاثي هجومي ناري يتشكل من "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروغوياني لويس سواريز إلى جانب ميسي "MSR".
وقال حساب برنامج "أل لارجيرو" الشهير الذي يبث على إذاعة "كادينا سير" الإسبانية اليوم الأربعاء: "إن يوفنتوس أحدث الأندية المنضمة إلى مزاد ليونيل ميسي في الانتقالات الصيفية الحالية، إذ يدرك نادي السيدة العجوز أن المسألة معقدة للغاية ولكنه سيحاول خصوصاً بعد انسحاب انتر ميلان من السباق".
وكان يوفنتوس الإيطالي قد اتفق مع سواريز على الانتقال إلى صفوفه مقابل 10 ملايين يورو صافية سنوياً اعتباراً من الموسم الجديد ليكون شريكاً لرونالدو في الهجوم، ويتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب صحيفة "لاغازيت ديللو سبورت" الإيطالية.
يذكر أن يوفنتوس ما زال يبحث عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 1996.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | يوفنتوس يدخل السباق على ميسي.. ترقبوا الثلاثي الحلم "MSR" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.