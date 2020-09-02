شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور بعد خناقة كهربا مع سيد عبدالحفيظ والشناوي: «كسبت الرهان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور، رئيس نادي للزمالك، على أزمة اللاعب محمود كهربا ومشاجرته مع زميله في الأهلي محمد الشناوي، قائلًا: «كسبت الرهان».

وأضاف «منصور»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «كسب رهاني على فشل محمود كهربا مع النادي الأهلي، بعد هروبه من الزمالك بمساعدة إدارة الأحمر برئاسة محمود الخطيب».

وتابع: «خناقة كهربا اليوم في الأهلي مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والحارس محمدالشناوي، وتحطيمه غرفة خلع الملابس، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مؤكدًا أن تطاول كهربا على إدارة النادي أمر طبيعي من لاعب مثله».

وأكد: «للأسف توقعت هذا السيناريو، وحذرت الأهلي، لكنهم لم يتعلموا الدرس، ودخلوا في عند معنا، وهم الأن يدفعون ثمن أخطائهم».

وشدد مرتضى منصور على أن نادي الزمالك حصل على حقه من كهربا بحكم «فيفا»، وأن «اللاعب سيدفع الثمن غاليًا الفترة المقبلة، ويكفي أنه سيظل موسمًا كاملًا دون أن يلعب مباراة واحدة، إذا لم يقم بدفع غرامة الثلاثة ملايين جنيه للزمالك».

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