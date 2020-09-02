شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ثلاثي سان جيرمان «نيمار» و«دي ماريا» و«باريديس» بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، إن هناك 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف فريق باريس سان جيرمان. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن اللاعبين المصابين هم نيمار ودي ماريا وباريديس، وسيقوم النادي الفرنسي بتنفيذ البروتوكول الصحي، وسيتم عزلهم لمنع انتشار الفيروس بين لاعبي الفريق، بالإضافة لخضوع بقية اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للكشف لضمان سلامة الجميع. يذكر أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا وخسر اللقب بعد سقوطه أمام فريق بايرن ميونخ الألماني بهدف مقابل لا شىء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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