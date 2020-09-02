شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو»: إدارة هدرسفيلد مستاءة من رمضان صبحي.. سيتعرض لعقوبات مغلظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على انتشار صور مسربة لرمضان صبحي، لاعب نادي هدرسفيلد الإنجليزي، وهو يرتدي قميص نادي بيراميدز.

وظهر رمضان صبحي، في صور على مواقع التواصل الاجتماعي بقميص نادي بيراميدز، إذ أكد البعض أنها تم التقاطتها من داخل ستاد الدفاع الجوي اليوم الأربعاء، تمهيدًا لإعلان الانتقال الرسمي قريبا.

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تسريب صور رمضان صبحي بقميص بيراميدز قد يعرض رمضان لعقوبات مغلظة من قبل ناديه.. علمت أن هناك استياء من قبل إدارة هدرسفيلد بتسريب تلك الصور بعد تأكيدهم بأنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق مع بيراميدز!! مسؤولي هدرسفيلد يرفضوا أي ممارسات من بيراميدز لوضع أي ضغوط عليهم..».