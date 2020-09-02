شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء من الأهلي تجاه «كهربا» بعد «خناقته» مع محمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أول إجراء من النادي الأهلي تجاه الشجار الذي نشب بين لاعبيه محمود عبدالمنعم «كهربا» ومحمد الشناوي، قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على الأول.

وأوضح النادي، عبر موقعه الرسمي أن «كهربا» عاد إلى النادي بعد عودته إلى منزله من أجل تقديم الاعتذار لـ«عبدالحفيظ» و«الشناوي»، في حضور وليد سليمان.

وأضاف النادي أن «كهربا» شدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل في الفريق الأول، سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.