بايرن ميونخ يودع كوتينيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

أعرب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن شكره للاعب فيليب كوتينيو على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق البافاري والدور الذي لعبه في تتويجه بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال الموسم المنقضي، وذلك لدى عودته إلى برشلونة الإسباني. وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ كارل-هاينز رومينيغه اليوم الأربعاء: "نود أن نشكر فيليب كوتينيو بحرارة، من خلال إبداعه وقدراته الفنية الرائعة، عزز أداءنا خلال موسم الثلاثية". وكان البرازيلي كوتينيو (28 عاماً) انضم إلى بايرن ميونخ بعقد إعارة من برشلونة مقابل نحو 5ر8 مليون يورو في الصيف الماضي. وقال مدير الكرة في بايرن ميونخ حسن صالح حميديتش: "يمكنه الشعور بالفخر بإسهامه في فوزنا بالثلاثية، خاصة عند حسم لقب دوري الأبطال في لشبونة". وخاض كوتينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، 38 مباراة رسمية مع بايرن وقد سجل 11 هدفاً وصنعة تسعة أهداف أخرى.

