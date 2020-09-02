مانشستر سيتي يرفض مطالب نابولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

أكدت صحيفة كوريري ديللو سبورت، بأن مانشستر سيتي رفض تماماً مطالب نادي نابولي في صفقة مدافع الفريق، كاليدو كوليبالي. يرى السيتي بأن السعر غير عادلاً، حيث قدم النادي الإنجليزي عرضه لضم اللاعب مقابل 60 مليون يورو، ولكن نابولي لا يعتبر ذلك كافياً. وطلب نابولي 80 مليون يورو من أجل بيع اللاعب، أي عشرين مليون أكثر مما عرضه السيتي، ولكن كتيبة غوارديولا لا تنوي المضي قدماً في الصفقة. ويعتبر السيتي العرض المقدم هو الأخير بالنسبة له، حيث لن يتضمن العرض أي زيادات، ولن يكون مهتماً بدفع أموال كبيرة سوى للصفقة الحلم وهو ليو ميسي. ويبدو نابولي مصر على تعقيد رحيل اللاعب، ويرى بأن 80 مليون يورو كافياً لبيع اللاعب السنغالي، وهو ما يرفضه مانشستر سيتي. وكان العرض الأول المقدم من السيتي هو ضم اللاعب مقابل 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمكافآت. والعرض الثاني هو 60 مليون يورو مع بعض المكافآت التي يمكن الوصول إليها بسهولة، فيما رفض نابولي تماماً بيع اللاعب المرتبط بعقد حتى 2023، وتمسك بالحصول على 80 مليون يورو فقط.

