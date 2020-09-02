النصر السعودي يسعى لحسم صفقة عالمية.. بطلب من فيتوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

علمت مصادر أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، دخلت في مفاوضات لحسم صفقة عالمية، وذلك في الانتقالات الصيفية الحالية.



وأوضحت المصادر وفقًا لـ"البلاد" أن إدارة النصر تقدمت بعرض رسمي للاعب بنفيكا البرتغالي، الأرجنتيني فرانكو سيرفي، بقيمة 13 مليون يورو، لاستعارته مع إمكانية شراء العقد.

وأشارت إلى أن المفاوضات مع سيرفي، جاءت بطلب من المدير الفني لنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا لمعرفته بإمكانيات اللاعب.