- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النصر السعودي يسعى لحسم صفقة عالمية.. بطلب من فيتوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
علمت مصادر أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، دخلت في مفاوضات لحسم صفقة عالمية، وذلك في الانتقالات الصيفية الحالية.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ"البلاد" أن إدارة النصر تقدمت بعرض رسمي للاعب بنفيكا البرتغالي، الأرجنتيني فرانكو سيرفي، بقيمة 13 مليون يورو، لاستعارته مع إمكانية شراء العقد.
وأشارت إلى أن المفاوضات مع سيرفي، جاءت بطلب من المدير الفني لنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا لمعرفته بإمكانيات اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر السعودي يسعى لحسم صفقة عالمية.. بطلب من فيتوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.