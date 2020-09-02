الكشف عن تطورات جديدة بشأن رحيل "السومة والعويس" عن الأهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن أزمة رحيل الثنائي المهاجم السوري عمر السومة، والحارس محمد العويس، عن الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي.

Advertisements

وأوضحت التقارير وفقًا لـ"الشرق الأوسط" أن الإدارة الأهلاوية برئاسة عبدالإله مؤمنة، تعمل على حل أزمة السومة، وإقناعه بالاستمرار مع الفريق.

وبينت أن إدارة مؤمنة، لن تكتفي بإقناع السومة على البقاء، بل تعمل على تمديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي في عام 2021.

وأفادت التقارير ذاتها، بأن الإدارة فتحت خطوط التواصل مع الحارس محمد العويس، من أجل إقناعه بتمديد عقده مع النادي لسنوات قادمة.