- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن تطورات جديدة بشأن رحيل "السومة والعويس" عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن أزمة رحيل الثنائي المهاجم السوري عمر السومة، والحارس محمد العويس، عن الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي.
وأوضحت التقارير وفقًا لـ"الشرق الأوسط" أن الإدارة الأهلاوية برئاسة عبدالإله مؤمنة، تعمل على حل أزمة السومة، وإقناعه بالاستمرار مع الفريق.
وبينت أن إدارة مؤمنة، لن تكتفي بإقناع السومة على البقاء، بل تعمل على تمديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي في عام 2021.
وأفادت التقارير ذاتها، بأن الإدارة فتحت خطوط التواصل مع الحارس محمد العويس، من أجل إقناعه بتمديد عقده مع النادي لسنوات قادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن تطورات جديدة بشأن رحيل "السومة والعويس" عن الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.