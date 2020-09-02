شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "القحطاني" يتحدث عن خطة تدعيم صفوف الهلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020 كشف الإعلامي الرياضي، حمود القحطاني، عن خطة مجلس إدارة نادي الهلال، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي).

وقال "القحطاني" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن تتجاوز صفقات الهلال أكثر من صفقتين محلية ومثلها أجنبية إذا سارت الأمور على مايرام". وكان الهلال حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة السادسة عشر في تاريخه، قبل جولتين من نهايته، بعد فوزه السبت الماضي على الحزم (4-1) في الجولة الـ 28 من البطولة.

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