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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرنر: نريد مواجهة مانشستر سيتي وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
أشار اللاعب تيمو فيرنر إلى أن المدرب فرانك لامبارد يعمل بجد لإيصال الفريق إلى نفس مستوى مانشستر سيتي وليفربول.
وقال فيرنر: "كان العمل مع المدرب مؤخرًا جيدًا حقًا. لقد كان يعرض ويشرح للفريق بأكمله، وليس أنا فقط، ما يمكننا القيام به على أرض الملعب وكيفية تحسين الموسم الماضي. لقد كان رائعًا للعمل معه وكان يناقش خططه للمستقبل، وكيف نريد القتال مع فرق مثل مانشستر سيتي وليفربول".
وأضاف: "أعتقد أن تشيلسي ناد كبير ومع هذا الفريق الذي لدينا، أعتقد أنه يمكننا الوصول إلى مستوى جديد. لدينا بعض اللاعبين الجيدين للغاية هنا والمدرب موجود ليساعدنا على التحسن".
وتابع: "لقد عملنا كثيرًا على الأمور التكتيكية، بالإضافة إلى لياقتنا البدنية، للتأكد من استعدادنا لبداية الموسم".
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