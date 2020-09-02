فيرنر: نريد مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

أشار اللاعب تيمو ​فيرنر​ إلى أن المدرب فرانك ​لامبارد​ يعمل بجد لإيصال الفريق إلى نفس مستوى مانشستر سيتي وليفربول.

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وقال فيرنر: "كان العمل مع المدرب مؤخرًا جيدًا حقًا. لقد كان يعرض ويشرح للفريق بأكمله، وليس أنا فقط، ما يمكننا القيام به على أرض الملعب وكيفية تحسين الموسم الماضي. لقد كان رائعًا للعمل معه وكان يناقش خططه للمستقبل، وكيف نريد القتال مع فرق مثل مانشستر سيتي وليفربول".

وأضاف: "أعتقد أن ​تشيلسي​ ناد كبير ومع هذا الفريق الذي لدينا، أعتقد أنه يمكننا الوصول إلى مستوى جديد. لدينا بعض اللاعبين الجيدين للغاية هنا والمدرب موجود ليساعدنا على التحسن".

وتابع: "لقد عملنا كثيرًا على الأمور التكتيكية، بالإضافة إلى لياقتنا البدنية، للتأكد من استعدادنا لبداية الموسم".