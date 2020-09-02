فريد لا ينوي الرحيل عن مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

كشفت صحيفة ميرور البريطانية، أن لاعب خط وسط نادي ​مانشستر يونايتد​، فريد، لا ينوي الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى الرغم من القدوم المحتمل للاعب الهولندي دوني فان دي بيك من اياكس، إلا أن فريد لا ينوي الرحيل، حتّى لو شارك في عدد دقائق قليلة خلال موسم 2020-2021.

وكانت تقارير صحافية في وقت سابق قد قالت أن نادي روما طلب من اليونايتد ضم فريد بنظام الاعارة حتّى نهاية الموسم.