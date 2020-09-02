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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريد لا ينوي الرحيل عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
كشفت صحيفة ميرور البريطانية، أن لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد، فريد، لا ينوي الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى الرغم من القدوم المحتمل للاعب الهولندي دوني فان دي بيك من اياكس، إلا أن فريد لا ينوي الرحيل، حتّى لو شارك في عدد دقائق قليلة خلال موسم 2020-2021.
وكانت تقارير صحافية في وقت سابق قد قالت أن نادي روما طلب من اليونايتد ضم فريد بنظام الاعارة حتّى نهاية الموسم.
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