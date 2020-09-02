ريال مدريد يرفض دفع أجر بيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

أفادت صحيفة ميرور البريطانية أنه لا يزال اللاعب غاريث بايل على خلاف مع نادي ​ريال مدريد​ حيث يرفض النادي سداد أجر السنتين المتبقيتين من عقده.



وقد شارك الويلزي الذي يتدرب حاليًا مع بلاده في كارديف قبل مباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد فنلندا وبلغاريا، في مباراتين فقط مع ريال مدريد منذ عودة كرة القدم من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

ولا يزال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يرفض الاعتماد على نجم توتنهام السابق، الذي انضم إلى العمالقة الإسبان في صفقة قياسية عالمية في ذلك الوقت قبل سبع سنوات.