كروس يكشف عن رأيه في قضية رحيل ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

تحدث النجم الالماني توني كروس نجم وسط ​ريال مدريد​ الاسباني على اقترب رحيل ليونيل ميسي عن صفوف ​برشلونة​ الاسباني، مشيراً الى ان المنافس سيفقد سلاحًا شامًلا وهذه ميزة للملكي.



وكشف كروس عن رأيه في قضية رحيل ميسي قائلاً:" رحيل ميسي عن البرشا يعني ذلك أن المنافس سيفقد سلاحًا كامًلا’’.

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وعن الوجهة المحتملة لميسي حيث استبعد كروس انتقاله للميرينغي:" لا أعتقد أنه سينتقل لريال مدريد وهذا مستبعد بشكل قاطع’’.

وارتبط الدولي الارجنتيني بالانتقال الى مانشستر سيتي للعب تحت قيادة بيب غوارديولا ، حيث تربطهما علاقة قوية.

وعن المنافسة بين كريستيانو رونالدو وميسي، قال كروس:" على الرغم من وصف الأرجنتيني بأنه واحدًا من أفضل اللاعبين بكل العصور، الا ان البرتغالي يبقى الافضل بالنسبة للالماني.