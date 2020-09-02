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كروس يكشف عن رأيه في قضية رحيل ميسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

تحدث النجم الالماني توني كروس نجم وسط ​​ الاسباني على اقترب رحيل ليونيل ميسي عن صفوف ​​ الاسباني، مشيراً الى ان المنافس سيفقد سلاحًا شامًلا وهذه ميزة للملكي.

وكشف كروس عن رأيه في قضية رحيل ميسي قائلاً:" رحيل ميسي عن البرشا يعني ذلك أن المنافس سيفقد سلاحًا كامًلا’’.

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وعن الوجهة المحتملة لميسي حيث استبعد كروس انتقاله للميرينغي:" لا أعتقد أنه سينتقل لريال مدريد وهذا مستبعد بشكل قاطع’’.

وارتبط الدولي الارجنتيني بالانتقال الى مانشستر سيتي للعب تحت قيادة بيب غوارديولا ، حيث تربطهما علاقة قوية.

وعن المنافسة بين وميسي، قال كروس:" على الرغم من وصف الأرجنتيني بأنه واحدًا من أفضل اللاعبين بكل العصور، الا ان البرتغالي يبقى الافضل بالنسبة للالماني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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