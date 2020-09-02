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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كروس يكشف عن رأيه في قضية رحيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
تحدث النجم الالماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد الاسباني على اقترب رحيل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الاسباني، مشيراً الى ان المنافس سيفقد سلاحًا شامًلا وهذه ميزة للملكي.
وكشف كروس عن رأيه في قضية رحيل ميسي قائلاً:" رحيل ميسي عن البرشا يعني ذلك أن المنافس سيفقد سلاحًا كامًلا’’.
وعن الوجهة المحتملة لميسي حيث استبعد كروس انتقاله للميرينغي:" لا أعتقد أنه سينتقل لريال مدريد وهذا مستبعد بشكل قاطع’’.
وارتبط الدولي الارجنتيني بالانتقال الى مانشستر سيتي للعب تحت قيادة بيب غوارديولا ، حيث تربطهما علاقة قوية.
وعن المنافسة بين كريستيانو رونالدو وميسي، قال كروس:" على الرغم من وصف الأرجنتيني بأنه واحدًا من أفضل اللاعبين بكل العصور، الا ان البرتغالي يبقى الافضل بالنسبة للالماني.
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