تفاصيل اجتماع إدارة إنتر ميلان مع كونتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

كشف المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، بييرو أوسيليو، تفاصيل اجتماع الإدارة مع المدير الفني للفريق، أنطونيو كونتي، وآخر تطورات صفقات "النيرازوري" في سوق الانتقالات الصيفية. أكد كونتي وإنتر ميلان على أن تعاونهما سيستمر بعد الهزيمة في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية، وأصر أوسيليو على أنهما يعملان على تحسين الفريق في سان سيرو. وأوضح أوسيليو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "الاجتماع كان مثمراً، وأن الإدارة شاركت كونتي أفكاره واستراتيجيته". وقال: "ما حدث بين الإدارة وكونتي أكثر من مجرد اتفاق، أعتقد أنها فكرة مشتركة ظهرت في العمل، تمت مشاركه أفكار المدرب من قبل الإدارة، ولكن قبل كل شيء أعطتنا إرشادات مهمة، كل ما نقوم به يتماشى مع ما تم تأسيسه". وأضاف :"قمنا بتنقية الهواء بنسبة 100%، وتحدثنا مع بعضنا البعض وقلنا أشياء لبعضنا البعض وجهاً لوجه، لدينا جميعًا رؤية فريدة نواصلها معًاً". كما اعترف المدير بأنه يتعين على إنتر ميلان بيع عدد من اللاعبين لشراء صفقات جديدة، وكشف عن "موارد محدودة" في سوق الانتقالات. وقال: "واقعنا هو أن النادي يجب أن يقوم بعمليات شراء معقولة، نحن نعرف ما يجب أن نفعله، لكن أولاً علينا المرورعبر المخارج وإدخال اللاعبين من خلالها، الفكرة هي تحسين هذا الفريق، ولكن علينا التعامل مع واقع سوق الانتقالات هذا، حيث يصعب البيع في الوقت الحالي، لدينا موارد محدودة سيتعين علينا تحسينها من خلال البيع".

