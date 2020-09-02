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إصابة نيمار ودي ماريا بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة ودي ماريا بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

أكد نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي أن ثلاثة لاعبين أصيبوا بفيروس ​كورونا​ حسبما أظهرت الجولة الأخيرة من الاختبارات التي أجُريت للفريق.

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وقد ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نجم الفريق نيمار هو أحد المصابين، إلى جانب أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس.

وسيستمر اختبار أعضاء الفريق بانتظام خلال الأيام القليلة المقبلة، لمعرفة ما إذا هناك حالات جديدة.

ومن المقرر أن يبدأ موسم ​الدوري الفرنسي​ لفريق باريس سان جيرمان في 10 أيلول، على الرغم من بداية الدوري الفرنسي، لكن فريق توماس توخيل لم يلعب بعد بسبب وصوله إلى نهائي .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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