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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة نيمار ودي ماريا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن ثلاثة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا حسبما أظهرت الجولة الأخيرة من الاختبارات التي أجُريت للفريق.
وقد ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نجم الفريق نيمار هو أحد المصابين، إلى جانب أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس.
وسيستمر اختبار أعضاء الفريق بانتظام خلال الأيام القليلة المقبلة، لمعرفة ما إذا هناك حالات جديدة.
ومن المقرر أن يبدأ موسم الدوري الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان في 10 أيلول، على الرغم من بداية الدوري الفرنسي، لكن فريق توماس توخيل لم يلعب بعد بسبب وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
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