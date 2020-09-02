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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فليك: الكانتارا اتخذ قراره بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
اكد هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ الالماني رحيل نجم الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا عن الفريق هذا الصيف، لرغبته في خوض تجربة جديدة.
وارتبط الدولي الإسباني مؤخرًا بالانتقال إلى ليفربول، الا ان مانشستر يونايتد قد دخل على خط المفاوضات.
وفي تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، قال فليك:" أعتقد أنه سيرحل عن النادي، وأظن أن قراره تم اتخاذه بالفعل".
من جانبه قال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، لصحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية:" نحن نتوقع وصول عرض من نادٍ آخر في غضون الأيام القليلة المقبلة".
ويحاول اليونايتد التوقيع مع صاحب الـ29 عامًا قبل غريمه ليفربول، رغم عدم تقدمه بعرض رسمي حتى الآن.
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